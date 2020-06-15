"Нужно принять поправки в Конституцию РФ, предлагающие защитить нашу историю" - считают в вологодском отделении Юнармии

1 июля в России завершится процесс голосования по поправкам в Конституцию РФ. В регионах многие известные люди продолжают высказывать свою позицию по предстоящему голосованию и по сути самих поправок, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне координатор муниципального штаба Белозерского района ВВПОД «ЮНАРМИЯ» Светлана Мусинская рассказала, какие именно изменения в основной закон страны важны для нее как для человека, занимающегося воспитанием подрастающего поколения.

«В настоящее время тема Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом все чаще становится предметом манипуляций. Многие хотят аннулировать статус победителя у нашей страны. Западные страны стараются фальсифицировать историю Второй мировой. Чтобы не допустить такого искажения фактов, нужно принять поправки в Конституцию РФ, предлагающие защитить нашу историю", - считает Светлана Мусинская.

В пресс-службе правительства Вологодской области сообщили Накануне.RU, что вопросам знания и понимания истории в регионе уделяется самое серьезное внимание. Минусинская отметила, что "мы должны научить этих ребят знать, чтить и любить свою истинную историю". И акцентировала, что "мы просто не имеем права давать даже малейшую возможность инакомыслящим переворачивать факты".

Попытки фальсифицировать историческую правду предпринимались и предпринимаются и в мире, и, увы, в нашей стране.

«Для того чтобы не допустить это в наших силах защитить и историческую правду и донести ее до молодых патриотов», - резюмировала Светлана Мусинская.