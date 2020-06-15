В Москве госпитализированы стрелок и раненые им силовики

Стрелок, открывший огонь по полицейским на Ленинском проспекте столицы, проходил мимо силовиков в момент проверки ими документов, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по Москве.

Сегодня в районе дома № 156 по Ленинскому проспекту сотрудники ДПС остановили автомобиль службы такси за нарушение Правил дорожного движения. Мимо шёл злоумышленник, который, предположительно, из травматического оружия расстрелял полицейских. Пострадали два силовика.

Злоумышленник ранен ответным огнём, его задержали раненые сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Полицейские и нападавший госпитализированы.