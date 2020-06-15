В Тюмени торжества в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне перенесены на июль

Торжественное прохождение войск Тюменского гарнизона "Салют, Победа!" и шествие Бессмертного полка пройдут в Тюмени в июле. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе правительства Тюменской области.

"По информации регионального Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, торжественные мероприятия в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне предварительно запланированы на 26 июля", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, уже как минимум в дюжине российских регионов власти отказались проводить 24 июня торжественные построения, шествия и марши, посвященные 75-й годовщине Победы и исторического парада Победы на Красной площади в Москве. Отказываются от проведения торжественных мероприятий губернаторы и главы субъектов из-за опасений ухудшить эпидемиологическую обстановку на вверенных территориях, рассматривается варианты отмены в принципе и переноса торжеств на более поздний срок – июль и август. Главы управлений Роспотребнадзора на местах либо сами активно выступали за перенос праздничных мероприятий, либо поддерживают действия региональных начальников.