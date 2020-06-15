Навальному грозит наказание за клевету после комментария о ветеране, высказавшемся о поправках в Конституцию

Следователи возбудили уголовное дело против оппозиционера Алексея Навального. Ему из-за его позиции относительно ветерана, высказавшегося о поправках в Конституцию, вменяют клевету, сообщили Накануне.RU в СКР.

На одном из федеральных информационных ресурсов был размещен видеоролик, в котором участник Великой Отечественной войны Игнат Артеменко высказал свою позицию по поводу изменений в Конституцию Российской Федерации. Установлено, что 2 июня Алексей Навальный разместил в своих аккаунтах в социальных сетях этот видеоролик, опубликовав комментарий, содержащий заведомо ложные сведения, порочащие честь и достоинство ветерана Великой Отечественной войны.

Как полагает следствие, Навальный таким образом преследовал цель распространения клеветы среди широкого круга лиц. Расследование продолжается.

Напомним, ранее председатель Общественной палаты Курганской области Михаил Белоусов защитил ветерана Великой Отечественной войны Игната Сергеевича Артеменко, которого публично оскорбил оппозиционер Алексей Навальный. Артеменко принял участие в записи видеоролика, посвященного голосованию по поправкам в Конституцию РФ. Голосование, напомним, состоится 1 июля по всей стране. В преддверии этого события известные в России граждане – спортсмены, политики, общественные деятели, актеры – рассказали о важности этого голосования. Навальный на своей странице в одной из соцсетей назвал этих граждан позором страны и предателями, причислив туда и ветерана Артеменко. По мнению Михаила Белоусова, такое поведение не просто недопустимо, а ужасно – тем более, в год празднования 75-летия Великой Победы.

"Назвать ветерана Великой Отечественной войны "позором страны" — это факт, который никак не укладывается в голове здравомыслящего человека. Мне кажется, что Алексей Навальный никогда не общался с настоящими ветеранами. Ведь тогда бы они рассказали ему об ужасах войны, о страшных боях и обо всем том, через что пришлось пройти нашим героям-победителям в 1941-1945 годах. Мне очень горько осознавать то, что в нашей стране живут подобные деятели, такие, как Алексей Навальный, с таким глупым мнением. Говоря такие страшные слова о ветеране Артеменко, Навальный тем самым оскорбил вообще всех ветеранов нашей Родины. Я считаю, что подобные заявления нельзя оставлять без ответа, в этом должны разобраться правоохранительные органы", - сообщил Накануне.RU Белоусов.