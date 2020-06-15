Стрелку, ранившему полицейских в Москве, грозит пожизненное

По факту стрельбы на Ленинском проспекте Москвы сотрудники ГСУ СК по Москве возбудили уголовное дело по статье "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов". Санкция статьи предполагает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

По версии следствия, сегодня на проезжей части вблизи жилых домов, расположенных по Ленинскому проспекту столицы, в результате стрельбы пострадали сотрудники правоохранительных органов. На место пришествия выехал руководитель Главного следственного управления СК России по Москве Андрей Стрижов.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия. Расследование продолжается.