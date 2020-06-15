В центре Москвы таксист расстрелял двух полицейских в ответ на требование предъявить документы

В центре столицы, на Ленинском проспекте, неизвестный открыл огонь, есть пострадавшие, сообщает telegram-канал "Baza".

По предварительным данным, на двух сотрудников полиции напал человек, которого остановили для проверки документов. Злоумышленник ранен ответным огнём. Здоровью одного из полицейских ничего не угрожает, состояние второго уточняется.

По данным "Mash", стрелок - водитель такси, которого сотрудники остановили для проверки документов.