"Государева поддержка": россияне рассказали Путину, как получить пособие и ипотеку

Владимир Путин провел совещание по вопросам поддержки населения и бизнеса. "Мы провели ряд отраслевых совещаний, где тоже обсуждалась помощь и поддержка. Главное – это результат. То, насколько ощутима поддержка для семей и предприятий, как они оценивают эффективность таких мер", - сказал в начале совещания президент.

"Я попросил собрать самых разных людей, например, те, кто получает социальные выплаты, каникулы по ипотеке, кредиты на зарплату. С учетом их мнений надо принять решения о корректировке наших программах. Нужно было решать две задачи: защитить безопасность людей – в целом нам это удается сделать, и сгладить социальные и экономические последствия эпидемии. Все пакеты мер принимались обоснованно и последовательно. Объемы и время предоставления поддержки рассчитывались так, чтобы помощь была наиболее эффективна. Этот принцип исключает популизм", - полагает глава государства.

В целом пособия получают родители более чем 25 миллионов детей, сообщил глава Минтруда Антон Котяков. Это пособия на детей и пособия для детей в малообеспеченных семьях, а также в семьях, где есть безработные.

"На 1 июня, по данным Росстата, безработных более 4,5 млн человек. За два месяца цифра выросла на 1 млн человек. В центрах занятости зарегистрировано около 2 млн человек. В июне регистрировалось около 150 тыс. в неделю – рост официально зарегистрированных безработных замедлился. Каждый второй безработный получает пособие", - рассказал министр. Он отметил, что на портале "Работа в России" сейчас есть около 1,2 млн вакансий. "Стабилизацию на рынке труда мы планируем в четвертом квартале 2020 года", - добавил Котяков.

"Под ограничениями у нас пока 5 млн рабочих мест, к концу недели этот показатель будет 2,5 млн рабочих мест. Докризисный уровень экономической активности пока не достигнут. В апреле-мае уровень трат федерального бюджета был на 38% выше, чем за аналогичный период прошлого года. С начала года в экономику дополнительно поступило 2,5 трлн руб.", - рассказал глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Рассказали о помощи семьи из Рязанской и Томской областей: пособия получили быстро, в приличном объеме (семья Козловых из Сибири, например, получила около 120 тыс. руб.). Предложили продлить выплаты на детей на осень – чтобы иметь возможность собрать ребятишек в школу. Мужчина из Уфы рассказал, что потерял работу, но сейчас получает пособие и собирается заниматься своим бизнесом. Никто из приглашенных к Путину ни на что не пожаловался, хотя президент предлагал критиковать или сообщать о "слабых местах".

Решетников сообщил, что на прошлой неделе правительство рассматривало возможность выделения дополнительных денег и госгарантий на программы кредитования. Министр рассказал, что бизнес просит разработать механизм поддержки для момента выхода из ограничений.

Путин попросил обратить внимание на то, что в России все-таки растет безработица, хоть и не так сильно, как в других странах. Отдельно президент сказал об отношениях арендаторов и арендодателей. "Многие арендодатели пострадали тоже, посмотрите на эту проблему", - отметил Путин.

Глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров заметил, что налоговых послаблений было очень много.

Глава авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов отметил, что "потери очень большие". "Ситуация очень критическая. Мы видим шесть векторов, по которым можно отработать и получить государеву поддержку", - сказал Скуратов. Компания получила кредиты: один на 3 млрд руб. и два на 400 млн руб. Помимо этого компания получила субсидии на 300 млн руб. По налоговым каникулам отсрочка будет около 90 млн руб. И еще одна мера поддержки – от местных властей на сокращение налогов. Кроме того, перевозчик перепрофилировал несколько самолетов из пассажирских в грузовые и начали возить грузы. "Ни один человек не уволился, значительное число людей находится в скользящем простое", - рассказал Скуратов. Потом глава компании все-таки рассказал, что с начала года ушло около сотни человек, но не только из-за кризиса, а и по личным причинам. "Надеюсь, что с развитием внутреннего туризма станет лучше", - сказал президент. Скуратов поддержал решение открыть Крым и другие регионы.

Глава спортивного клуба "Альбатрос" из Калининграда рассказывает, что сеть работает в убыток. Но при этом бизнесмен считает, что "вертикаль власти от Кремля до Калининградской области работает". Он восхитился тем, как работают федеральные органы. "Во время войны за несколько недель вывезли почти все предприятия с европейской части страны, в чистом поле организовали производство, а мы в наших условиях просто обязаны это сделать", - заявил Путин в ответ на такие дифирамбы.

Мама в декрете, выпускающая десерты, попутно рассказала о том, как хорошо быть самозанятой, "нелегально" ей было работать некомфортно. "Угостите потом", - попросил Путин.

Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил, что банки уже выдали более 40 тыс. кредитов по "путинской" ипотеке под 6,5% примерно на 100 млрд руб. Министр считает, что это помогло оживить стройку по всей стране, кроме того, это позволит перевыполнить план по ипотеке в стране в этом году. В проектирование и строительство запущено около 1 млн кв. метров жилья. А до конца года около 40 тыс. обманутых дольщиков получат гарантию получения жилья. Перевыполнение планов по строительству дорог, по словам Хуснуллина, идет по всей стране, план исполняется чуть ли не на 100% по нацпроекту. Путин призвал "аккуратненько" менять устаревшие нормативы в строительстве.

В ОНФ сообщили, что решены проблемы по 98% обращений от медиков, которым положены выплаты за работу с коронавирусом. "Оставшиеся эпизоды тоже решаем, здесь все хорошо", - сообщил представитель фронта. Путин попросил продолжить мониторинг применения мер поддержки.

"Прозвучали оценки и некоторые предложения. Прошу правительство обстоятельно это проработать, донастроить, скорректировать. Новые шаги поддержки будут необходимы, потому что впереди еще восстановление. Период действия целого ряда мер 1 июля истекают. Нужно понять, какие из них надо продлить или использовать новые. Например, мы рекомендуем людям 65+ оставаться дома. На работу они выйти не могут, а выплаты – заканчиваются. Я прошу правительство представить предложения по поддержке таких людей", - заключил в конце совещания Путин.