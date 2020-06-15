В тюменских селах устанавливают smart-ФАПы

Smart-ФАПы монтируются в нескольких селах Тюменской области. Комплексы закуплены на средства нацпроекта "Здравоохранение".

Модули будущих фельдшерско-акушерских пунктов уже стоят на местах в посёлке Карагандинский, деревнях Новопокровка и Красный Яр. Сейчас рабочие заняты наладкой инженерных коммуникаций — электрической и канализационной систем. Затем они приступят к внутренней отделке. В каждом ФАПе будут обустроены приемный, процедурный и прививочный кабинеты, помещения для персонала, санитарные и хозяйственные комнаты. Вся медицинская техника также будет новой, в оснащение входят аппарат ЭКГ, дефибриллятор, экспресс-анализаторы уровня холестерина и сахара в крови и другие приборы, необходимые для оказания неотложной и экстренной медицинской помощи, диспансерного наблюдения и профилактической работы.

Специалисты позаботятся и об обеспечении бесперебойной работы сети Интернет. Ведь современные ФАПы поддерживают дистанционный обмен данными и дают возможность онлайн-консультирования. Технология имеет огромное значение для отдалённых сёл и деревень, поскольку позволяет их жителям практически в полном объеме получать первичную медико-санитарную помощь, не выезжая ни в районный центр, ни в областную столицу.

Всего же в этом году в Нижнетавдинском районе установят шесть новых фельдшерско-акушерских пунктов. Вскоре работа по монтажу модульных конструкций закипит ещё и в селе Конченбург, поселках Тукман и Торгили. Эти населённые пункты наиболее удалены от районного центра, и благодаря современным smart-ФАПам их жители будут обеспечены постоянным медицинским наблюдением.

Всего за 2020 год по нацпроекту «Здравоохранение» в Тюменской области появится 41 новый ФАП, из них 12 — за счёт средств федерального бюджета, 29 – регионального. Новые медпункты появятся в 11 районах Тюменской области. Напомним, развитие сельского здравоохранения за счёт расширения сети ФАПов — одно из направлений региональной программы модернизации системы первичной медпомощи. Цель — максимально приблизить качественную медицинскую помощь к пациенту, даже если он живет в самой отдаленной от райцентра деревне.