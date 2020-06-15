"Единая Россия" задумалась о профстандартах для шаманов

В России могут разработать профстандарты для народных целителей, шаманов и знахарей. Депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Виктор Зубарев обратился к вице-премьеру Татьяне Голиковой и предложил создать рабочую группу по изучению вопроса.

"Процедуру сертификации Росстандартом услуг психологов, целителей, практиков нетрадиционной медицины и эзотериков, являющуюся добровольной, проходят далеко не все частные лица", - цитирует Infox обращение депутата. По данным Зубарева, количество народных целителей значительно увеличилось в последний месяц.

Напомним, житель Якутии Александр Габышев, называющий себя шаманом-воином, был задержан и госпитализирован в психиатрическую больницу.