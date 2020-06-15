20 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
начальник управления здравоохранения Екатеринбурга Денис Демидов (2019) | Фото: пресс-служба думы Екатеринбурга

"Нет такой информации". В мэрии Екатеринбурга отрицают отставку главы горздрава

Пресс-секретарь главы Екатеринбурга Александра Высокинского Анатолий Карманов заявил, что не в курсе отстранения Дениса Демидова от должности начальника управления здравоохранения уральской столицы.

"Такой информацией я не располагаю", - прокомментировал пресс-секретарь журналисту Накануне.RU. Не подтвердила информацию и пресс-служба горздрава.

Ранее сообщение об отстранении чиновника появилось в Telegram-канале Города News.

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"Нет такой информации". В мэрии Екатеринбурга отрицают отставку главы горздрава

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Теги: Горздрав, Александр Высокинский, Денис Демидов



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Развитие сюжета:

Ранее 23.06.2020 12:07 Мск "Взял в прицел и присматриваюсь". Мэр Екатеринбурга прокомментировал возможное отстранение главы горздрава 

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