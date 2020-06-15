Ранее сообщение об отстранении чиновника появилось в Telegram-канале Города News .

"Такой информацией я не располагаю", - прокомментировал пресс-секретарь журналисту Накануне.RU . Не подтвердила информацию и пресс-служба горздрава.

Пресс-секретарь главы Екатеринбурга Александра Высокинского Анатолий Карманов заявил, что не в курсе отстранения Дениса Демидова от должности начальника управления здравоохранения уральской столицы.

"Нет такой информации". В мэрии Екатеринбурга отрицают отставку главы горздрава





