20 Сентября 2020
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Коронавирус (2020) | Фото: Накануне.RU

Росстат увеличил данные о смертности от коронавируса за апрель

В апреле коронавирус стал основной причиной смерти у 1660 россиян. Такие данные обнародовал Росстат.
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1 мая сообщалось, что в апреле от коронавируса умерли 1145 человек. Данные Росстата, однако, являются лишь уточнением и не критически увеличивают общую статистику.

Дело в том, что вирус COVID-19 был идентифицирован у 1270 умерших, что почти совпадает с оперативными данными (вероятно, еще 125 смертей позже были установлены как вызванные коронавирусом).

Еще у 390 человек вирус не был идентифицирован, но похоже, что они переболели именно этой инфекцией. Эти смерти Росстат включил в те, для которых COVID-19 стал основной причиной.

Еще в 435 случаях вирус не был основной причиной смерти, но оказал существенное влияние на развитие хронических заболеваний и привел к смертельным осложнениям.

Наконец, еще в 617 случаях смерти COVID-19 не был основной причиной смерти и не оказал существенного влияния на развитие хронических заболеваний. То есть это "умершие с коронавирусом".

Всего с установленным диагнозом коронавирусной инфекции в апреле умерли 2712 человек, сообщает Росстат. Хотя во второй группе причин вирус так и не был идентифицирован, а в четвертой не оказал существенного влияния. Однако если даже суммировать все эти случаи, летальность оказывается 2,4%. При исключении последней группы она составляет 1,8%. Если считать только те случаи, когда коронавирус был основной причиной смерти, то 1,5%.

Среди всех смертей, для которых коронавирус был основной причиной смерти, доля Москвы составляет 48%, Московской области - 23%, Санкт-Петербурга - 10%. На Краснодарский край пришлось только 1,6% смертей, на остальные регионы - 1% и менее.

Отметим, что общая смертность в апреле в России была на 3% меньше, при этом в Москве на 20% больше. Добавим также, что с коронавирусом в апреле умерло 2,4% от всех умерших в стране (2712 из 110 934).

Уточненная смертность в России в мае будет обнародована только к середине июля. Как сообщало Накануне.RU, в Москве общая смертность в мае в 1,5 раза превысила прошлогоднюю, хотя коронавирусная смертность все равно гораздо ниже, чем в странах Запада.

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Росстат увеличил данные о смертности от коронавируса за апрель

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Теги: коронавирус, смертность



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