20 Сентября 2020
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скуратов сергей николаевич генеральный директор авиакомпании уральские авиалинии (2015) | Фото: Накануне.ru

Скуратов рассказал Путину о положении "Уральских авиалиний": "Ситуация очень критическая"

Глава авиакомпании "Уральские авиалинии" Сергей Скуратов принял участие в совещании у президента по вопросам поддержки населения и бизнеса во время эпидемии коронавируса.

Глава перевозчика отметил, что "потери очень большие". "Ситуация очень критическая. Мы видим шесть векторов, по которым можно отработать и получить государеву поддержку", - сказал Скуратов. Компания получила три кредита - на 3 млрд руб., на 400 млн руб. и еще один на 400 млн руб. Помимо этого компания получила субсидии на 300 млн руб. По налоговым каникулам отсрочка будет около 90 млн руб. И еще одна мера поддержки – от местных властей на сокращение налогов.

Кроме того, перевозчик перепрофилировал несколько самолетов из пассажирских в грузовые и начал возить грузы. "Ни один человек не уволился, значительное число людей находится в скользящем простое", - рассказал Скуратов.

Потом глава компании все-таки рассказал, что с начала года ушло около сотни человек, но не только из-за кризиса, а и по личным причинам. "Надеюсь, что с развитием внутреннего туризма станет лучше", - сказал президент. Скуратов поддержал решение открыть Крым и другие регионы.

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Скуратов рассказал Путину о положении "Уральских авиалиний": "Ситуация очень критическая"

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Теги: сергей скураторв, владимир путин, уральские авиалинии, кризис, эпидемия



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