В Екатеринбурге проверят частный детсад, воспитатель которого выпивала на рабочем месте

В Екатеринбурге прокуратура проверяет частный детский сад, в котором воспитательница выпивала на рабочем месте.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, сегодня утром на пульт оперативных служб поступил сигнал от жительницы уральской столицы о том, что воспитатель в частном детсаду на улице Красных Командиров находится на работе с признаками алкогольного опьянения.

Сама воспитательница пояснила, что утром, когда в садик привели четырех детей в возрасте от 2 до 4 лет, она уложила их спать, а потом выпила алкогольный напиток. Это впоследствии и заметили две женщины, которые пришли за вещами своих детей.

Воспитатель была привлечена к административной ответственности. Сейчас прокуратурой района проводится проверка. Будет опрошена организатор детсада – индивидуальный предприниматель, а ситуации дана правовая оценка.