При китайском университете, в котором работает обвиненный в госизмене Митько, ведутся разработки кораблей-беспилотников

Обвинённый в государственной измене президент Арктической академии наук Валерий Митько занимает также должность приглашённого профессора Даляньского морского университета (ДМУ). Именно в передаче Китаю информации о российских подлодках обвиняет учёного следствие.

На сайте ДМУ какой-либо информации о задержании профессора пока нет. Однако из последних опубликованных новостей следует, что при учебном заведении ведутся весьма перспективные разработки. В частности, 6 июня под эгидой ДМУ, Китайского классификационного общества и Института водного транспорта при Минтрансе КНР была открыта Государственная ведущая лаборатория ключевых беспилотных судовых систем и оборудования.

Лаборатории предстоит вести исследования в области навигации, передачи информации, связи и т. д., чтобы в перспективе обеспечить промышленное производство беспилотных кораблей.

Напомним, ещё в 2018 г. китайские СМИ публиковали информацию о намерении обзавестись беспилотной субмариной, управляющейся искусственным интеллектом. Технологии для производства кораблей-беспилотников планируется создать в течение трёх-пяти лет.

Имел ли Валерий Митько отношение к созданию данной лаборатории — неизвестно, но, напомним, учёный был задержан вскоре после публикации тезисов к монографии "Эволюция геополитических факторов, определяющих Арктическую миссию России".