На Ямале женщина забралась на вышку, чтобы связаться с сыном

В ямальском поселке Ханымей спасатели сняли с 25-метровой вышки пьяную женщину. Как сообщает "Ямал-Регион", инцидент произошел накануне вечером.

По словам очевидцев, женщина кричала, что ей нужно добраться до самой высоты, чтобы встретиться с сыном. В итоге в переговоры с женщиной начали вести сотрудники местной администрации и казаки.

Женщину спустили на землю и передали врачам. Сообщается, что она возвращалась домой с вахты, она не пострадала и вскоре будет направлена в родной город.