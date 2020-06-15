20 Сентября 2020
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телекоммуникационная вышка, передатчик (2017) | Фото: tomsk.ru

На Ямале женщина забралась на вышку, чтобы связаться с сыном

В ямальском поселке Ханымей спасатели сняли с 25-метровой вышки пьяную женщину. Как сообщает "Ямал-Регион", инцидент произошел накануне вечером.

По словам очевидцев, женщина кричала, что ей нужно добраться до самой высоты, чтобы встретиться с сыном. В итоге в переговоры с женщиной начали вести сотрудники местной администрации и казаки.

Женщину спустили на землю и передали врачам. Сообщается, что она возвращалась домой с вахты, она не пострадала и вскоре будет направлена в родной город.

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На Ямале женщина забралась на вышку, чтобы связаться с сыном

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Теги: женщина, вышка



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