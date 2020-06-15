ЦБ в мае зафиксировал новый отток вкладов из банков

Центробанк зафиксировал новый отток вкладов россиян из банков. Это произошло в мае, когда в регионах начали снимать вызванные пандемией ограничения, пишет РБК.

За месяц средства физических лиц на депозитах сократились на 0,1% или примерно на 31,5 миллиард рублей. Причиной называют длительные майские праздники, в которые люди тратят больше, а доходы ниже из-за меньшего количества рабочих дней.

В 2020-м из-за пандемии россияне начали забирать деньги со своих счетов, опасаясь потерять их в результате кризиса.

Как сообщалось, клиенты начали обращаться в банки с заявлениями о закрытии вкладов и выдаче наличных денег со счетов после того, как президент Владимир Путин объявил о введении налога с процентных доходов по вкладам, превышающих 1 млн рублей.

В апреле ЦБ предупредил, что возможно дополнительное снижение по вкладам физических лиц, связанное с тем, что часть людей вынуждена тратить накопления, находясь дома, без возможности получать доход.