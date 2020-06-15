В Челябинске бывший следователь получил 20 лет колонии строгого режима за пособничество в убийстве и разбой

Челябинский областной суд приговорил бывшего следователя отдела полиции "Калининский" к 20 годам в колонии строгого режима за пособничество в убийстве, разбой, получение взятки, злоупотребление должностными полномочиями, пособничество в краже и мошенничество. Его подельник получил 15 лет колонии строгого режима за пособничество в убийстве и разбой.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, в ноябре 2017 года бывший следователь расследовал уголовное дело о хищении обманным путем денежных средств. Подозреваемым по делу был Николай Г. (приговорен к 19 годам лишения свободы). Он делал ремонт у потерпевшей и похитил деньги, которые были для закупки материалов. Николай Г. передал бывшему следователю взятку в виде системного блока и монитора за избрание меры пресечения в виде подписки о невыезде.

В дальнейшем между ними возникли дружеские отношения. Они договорились обокрасть потерпевшую. Экс-следователь вызвал женщину для проведения следственных действий, а подозреваемый в этот момент проник в ее квартиру и похитил деньги с ювелирными украшениями на общую сумму 359 тыс. руб. Украшения они сдали в ломбард, а деньги поделили.

В феврале 2018 года бывший следователь и его новый приятель откликнулись на объявление о ремонте. Заключили договор об оказании услуг, получили от заказчицы 56 тыс. руб. на покупку материалов и скрылись.

Через месяц Николай Г. предложил экс-следователю, а тот своему знакомому совершить разбой и завладеть имуществом знакомого предпринимателя. По его словам, на счетах у бизнесмена было 16 млн руб. Следователь узнал адрес бизнесмена и номер автомобиля. Днем 18 марта предприниматель вышел из подъезда, к нему подошел осужденный в полицейской форме, показал удостоверение и пригласили его в машину, где надели наручники.

Бизнесмена отвезли в безлюдное место, где избивали, угрожали пистолетом, требуя коды для доступа к банковским картам. Однако добиться желаемого они не смогли. Тогда Николай Г. задушил предпринимателя буксировочным тросом, а тело скинул в овраг. После этого они угнали "Мерседес" бизнесмена, перегнали его в Копейск, сменили номера и оставили на парковке одного из домов.

Однако, когда через несколько дней бывший следователь приехал на эту парковку, его уже ждали оперативники Копейского отдела полиции. Осужденного пригласили в отдел для выяснения обстоятельств, откуда он под надуманным предлогом скрылся и в тот же день с соучастником уехал в Тюмень. Через два дня они были задержаны.

В суде бывший следователь частично признал вину в разбойном нападении на предпринимателя, по остальным преступлениям вину полностью отрицал.

Суд приговорил бывшего следователя к 20 годам в колонии строгого режима и лишил его звания "лейтенант юстиции". С него взыскано 338 тыс. руб. в счет возмещения имущественного вреда, причиненного кражей имущества. Его подельник получил 15 лет колонии строгого режима.