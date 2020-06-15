Прикамские поликлиники возобновляют плановый прием граждан

Поликлиники Пермского края начнут поэтапное возобновление планового приема жителей региона. Об этом сообщила министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова. Так, 22 откроются стоматологии, а время приема будет увеличено вдвое для своевременной обработки кабинета после пациента. Также к осмотру допускаются только посетители в средствах индивидуальной защиты (в масках и перчатках).

"C 10 июня в поликлиниках возобновлена выдача медицинских справок для абитуриентов и консультативная помощь узких специалистов, в том числе стоматологических поликлиник. С 15 июня будет возобновлено оказание высокотехнологичной помощи и плановая госпитализация детей. С 22 июня медучреждения региона начнут проводить профилактические осмотры детей до года, обязательные предварительные медицинские осмотры абитуриентов и обследование детей перед госпитализацией. С 1 июля возобновят работу в обычном режиме молочные кухни и будет восстановлена выездная работа донорской службы", – пояснила Оксана Мелехова.

Напомним, что профосмотры для трудоустройства, предоставления справок в социальные службы и получения водительского удостоверения в регионе уже разрешены.

Все приемы осуществляются строго по предварительной записи. Интервал между пациентами должен составлять не менее 15 минут. На входе в медучреждение житель Прикамья обязательно проходит термометрию и осмотр на наличие признаков ОРВИ. Помимо средств индивидуальной защиты у пациентов, предусмотрена необходимая дистанция в 1,5 м., а также дезинфекция помещения и приборов после каждого пациента.