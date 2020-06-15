В Прикамье продлен режим самоизоляции до 23 июня

В Прикамье режим самоизоляции продлен до 23 июня, сообщили Накануне.RU в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу.

Врио губернатора Дмитрий Махонин поручил проработать вопрос постепенного выхода края из режима самоизоляции, в зависимости от темпов распространения заболевания.

В настоящий момент власти Перми и Роспотребнадзор рассматривают возможность открытия набережной Камы и разрешить посещать кладбища. Также в указе губернатора говорится об ограничениях на мероприятиях, касающихся разъяснений по голосованию за поправки в Конституцию РФ - число участников должно быть не больше пяти. Проводить такие мероприятия будут волонтеры.

Напомним, режим самоизоляции в регионе был введен 2 апреля. С начала марта в Прикамье было выявлено 2755 случаев заболевания коронавирусом.