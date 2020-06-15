В Перми до конца сентября отремонтируют находящийся под угрозой обрушения памятник с 50-тонным Царь-молотом

В Перми вскоре начнётся реставрация монумента "Борцам революции", который сейчас находится в плачевном состоянии. Об этом в своём блоге рассказал гражданский активист Павел Гурьянов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее он рассказал о том, что во время визита к монументу "ужаснулся состоянию старейшего и одного из самых значимых памятников Перми, изображение которого былом гербом города в советское время". "Это мемориал "Борцам революции 1905 г.", который находится на горе Вышка в Мотовилихе – самой высокой точке Перми, откуда открывается панорамный вид на город и Каму", - написал Гурьянов. Памятник представляет собой изображение серпа и молота, увенчанное красным флагом. "Молот не обычный, а знаменитый и уникальный 50-тонный паровой Царь-молот, сооружённый инженером Воронцовым на Мотовилихинском пушечном заводе в 1873 г, которому не было равных в мире", - отметил активист.

Озаботившись судьбой монумента, Гурьянов обратился в городской Центр по охране памятников и обратил на ситуацию внимание замдиректора центра по технической части Александра Мистрюкова.

"Через конкурс определён подрядчик. Он вышел на работы. У него первым этапом идёт получение разрешительной документации на проведение ремонта объекта культурного наследия. 11 июня они подали заявление о выдаче разрешения на производство работ на объекте. Регламентированный срок выдачи разрешения, если будет всё нормально, – 30 календарных дней. Планируем, что с 15 июля компания полностью выйдет на производство работ. Учитывая статус мемориала, без лицензии на производство работ подрядчики даже не допускаются к конкурсу. Стоимость реконструкции – 2,6 млн руб. Планируем завершить работу до конца сентября", - отметил Мистрюков.



Гурьянов отметил, что, может, он даже зря поднял шум из-за разрушения памятника, однако его смутили несколько обстоятельств.

"Памятник разрушается уже несколько лет. Неравнодушные граждане, музейщики, учёные, журналисты уже много лет обращают внимание властей на плачевное состояние монумента, но воз был и ныне там. На решётке, которой обнесён памятник, находится табличка, в которой сказано, что "проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия проводит подрядчик – компания "Росмаш". Нам предоставили фотографию Мемориала, сделанную зимой этого года. Табличка висела на том же месте, никаких работ не производилось (с тех пор только пропала защитная плита на Вечном огне)", - полагает Гурьянов.

Он отметил, что срок начатого было ранее ремонта всё время сдвигался, однако, "учитывая многолетнюю историю разрушения памятника, его неудачной реставрации, попустительства властей и длительного простоя в организации его восстановления, необходимо контролировать этот процесс и своим глазами наблюдать за процессом восстановления".