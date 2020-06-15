В Перми до конца сентября отремонтируют находящийся под угрозой обрушения памятник с 50-тонным Царь-молотом

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Пермский край
Памятник Борцам революции, Пермь (2020) | Фото: Павел Гурьянов

В Перми до конца сентября отремонтируют находящийся под угрозой обрушения памятник с 50-тонным Царь-молотом

В Перми вскоре начнётся реставрация монумента "Борцам революции", который сейчас находится в плачевном состоянии. Об этом в своём блоге рассказал гражданский активист Павел Гурьянов, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, ранее он рассказал о том, что во время визита к монументу "ужаснулся состоянию старейшего и одного из самых значимых памятников Перми, изображение которого былом гербом города в советское время". "Это мемориал "Борцам революции 1905 г.", который находится на горе Вышка в Мотовилихе – самой высокой точке Перми, откуда открывается панорамный вид на город и Каму", - написал Гурьянов. Памятник представляет собой изображение серпа и молота, увенчанное красным флагом. "Молот не обычный, а знаменитый и уникальный 50-тонный паровой Царь-молот, сооружённый инженером Воронцовым на Мотовилихинском пушечном заводе в 1873 г, которому не было равных в мире", - отметил активист.

Озаботившись судьбой монумента, Гурьянов обратился в городской Центр по охране памятников и обратил на ситуацию внимание замдиректора центра по технической части Александра Мистрюкова.

"Через конкурс определён подрядчик. Он вышел на работы. У него первым этапом идёт получение разрешительной документации на проведение ремонта объекта культурного наследия. 11 июня они подали заявление о выдаче разрешения на производство работ на объекте. Регламентированный срок выдачи разрешения, если будет всё нормально, – 30 календарных дней. Планируем, что с 15 июля компания полностью выйдет на производство работ. Учитывая статус мемориала, без лицензии на производство работ подрядчики даже не допускаются к конкурсу. Стоимость реконструкции – 2,6 млн руб. Планируем завершить работу до конца сентября", - отметил Мистрюков.

Гурьянов отметил, что, может, он даже зря поднял шум из-за разрушения памятника, однако его смутили несколько обстоятельств.

"Памятник разрушается уже несколько лет. Неравнодушные граждане, музейщики, учёные, журналисты уже много лет обращают внимание властей на плачевное состояние монумента, но воз был и ныне там. На решётке, которой обнесён памятник, находится табличка, в которой сказано, что "проведение ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия проводит подрядчик – компания "Росмаш". Нам предоставили фотографию Мемориала, сделанную зимой этого года. Табличка висела на том же месте, никаких работ не производилось (с тех пор только пропала защитная плита на Вечном огне)", - полагает Гурьянов.

Он отметил, что срок начатого было ранее ремонта всё время сдвигался, однако, "учитывая многолетнюю историю разрушения памятника, его неудачной реставрации, попустительства властей и длительного простоя в организации его восстановления, необходимо контролировать этот процесс и своим глазами наблюдать за процессом восстановления".

Памятник Борцам революции, Пермь(2020)|Фото: Павел Гурьянов

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Перми до конца сентября отремонтируют находящийся под угрозой обрушения памятник с 50-тонным Царь-молотом

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Памятник Борцам революции, Павел Гурьянов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 15.06.2020 09:20 Мск В Перми на грани обрушения памятник, частью которого является 50-тонный Царь-молот

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети