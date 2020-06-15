НАТО обязало Украину давать солдат для военных операций

НАТО дало Украине статус партнера по расширенным возможностям. Об этом сообщил глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

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"Этот день наступил", - радостно написал он.

Само повышение статуса, вероятно, стало возможным после договоренностей с Венгрией об учете интересов венгров в Закарпатье, у которых после административной реформы должен появиться "венгерский" район с центром в Берегово с особыми правами. Напомним, ранее Будапешт блокировал движение Украины в НАТО из-за ущемления прав закарпатских венгров.

В НАТО, однако, заявили, что повышение статуса Украины "не является сигналом о каких-то решениях относительно членства". Но налагает обязанности предоставлять солдат для военных операций в Афганистане и оккупированной части Сербии, а также для Сил реагирования НАТО и учений альянса. Украина же получит "расширенный доступ к программам и упражнениям по взаимодействию" и "более широкий обмен информацией", то есть эфемерные выгоды в обмен на реальных солдат.

У НАТО еще пять партнеров по расширенным возможностям: Австралия, Финляндия, Швеция, Грузия, Иордания.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко назвал это политическим сигналом для "партии войны" в Киеве и демонстрацией того, что альянс не заинтересован в разрешении конфликта на Украине, а продолжает курс на конфронтацию с Россией.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек считает, что новый статус Украины - это "очередной мыльный пузырь, который надул Североатлантический альянс перед наивными господами из Киева", которые еще больше будут кланяться НАТО.