Епархиальный суд в Екатеринбурге не смог решить судьбу одиозного схиигумена Сергия

В понедельник, 15 июня, епархиальный суд Екатеринбургской епархии рассматривал вопрос о поведении схиигумена Сергия (Романова).

Ранее Сергий выступал против ограничительных мер во время пандемии коронавируса: закрытия храмов и запрета на их посещение. После этого в Екатеринбургской епархии решили отречься от одиозного схиигумена и запретили ему проповедовать и выступать, а затем и вовсе запретили в служении и пригрозили ему церковным судом.

Сегодня суд состоялся. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе епархии, поскольку Сергий, зачитав заранее подготовленный текст, не имеющий отношения к сути предъявляемых ему обвинений, спешно покинул заседание, не ответив на вопросы по существу, было решено провести новое заседание епархиального церковного суда на следующей неделе, 26 июня.

"Выразить надежду, что схиигумен Сергий (Романов) сможет за это время найти в себе духовные силы к живому и искреннему разговору, пересмотрит свое отношение к своему поведению, одумается и исправится", - говорится в постановлении суда, опубликованного на сайте епархии.

Напомним, 23 июня Сергия ждет еще один суд в Верхней Пышме – на этот раз за распространение фейков о коронавирусе ему грозит крупный денежный штраф.