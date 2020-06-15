Семья погибшего в ДТП с Ефремовым назвала справедливое наказание для актера

Родственники погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова считают, что справедливым для актера будет тот срок, который назовет прокурор.

Денег они брать не хотят, сообщил изданию "Подъем" адвокат семьи Сергея Захарова Александр Добровинский.

"Господин Ефремов может сделать все что угодно: он может дать денег на благотворительность, выстроить дворец культуры в этой деревне, и это будет здорово, но семья денег брать не хочет", - сказал Добровинский.

По его словам, с семьей погибшего связывался актер Сергей Гармаш, встреча с ним может состояться.

Ранее адвокат актера Михаила Ефремова прокомментировал отказ семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова принять материальную помощь. По словам Эльмана Пашаева, близких намеренно вводят в заблуждение.

Напомним, Ефремов заявлял что признает вину и готов оказать материальную помощь семье погибшего. Актер записал видеообращение. В нем служитель муз просит прощения у семьи погибшего и выражает желание помочь родным Сергея Захарова материально. "Помогу ими всеми средствами, если примут и поймут, что это попытка не откупиться, а искупить. Многие думают, что меня, как артиста, будут "отмазывать". Нет, я не буду использовать свои связи или знакомства. Да и как тут "отмажешься", когда все все видели? Слава Богу, моя мама не увидела всего этого", - говорит Ефремов в ролике, опубликованном на Youtube-канале "Гражданин поэт".

Семья Захарова не приняла извинений служителя муз, рассказал адвокат родных погибшего.