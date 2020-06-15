КПРФ и "Левый фронт" подали заявку на митинг против поправок в Конституцию

"Левый фронт", КПРФ и другие представители лево-патриотических сил подали заявку на проведение 27 июня в Москве митинга против принятия поправок в Конституцию, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на координатора "Левого фронта" Сергей Удальцов. Заявленное число участников митинга - три тысячи человек.

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Ранее левые уже пытались подать заявку на митинг с такими же требованиями на 7 июня, однако им было отказано из-за карантинных мер.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию назначено на 1 июля.