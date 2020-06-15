Бывший премьер Украины резко раскритиковал нынешнего
Бывший премьер-министр Украины Алексей Гончарук резко раскритиковал в Facebook нынешнего премьера Дениса Шмыгаля по случаю ста дней нового правительства.
По словам Гончарука, Украина за эти сто дней "сделала 10 шагов назад", правительство бездействует в условиях распространения коронавируса, рынок сворачивается в интересах олигархов, люди теряют работу и т.д.
В комментариях Гончаруку резонно написали, что он сам руководил Кабмином еще сто дней назад.
В конце мая Гончарук критиковал и президента Владимира Зеленского, который, по его мнению, хочет контролировать правоохранительные органы, как и Петр Порошенко, и рискует потерять доверие Запада.