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Общество В России Москва
газета Ведомости (2013) | Фото:

Все замы главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в знак протеста

Все заместители главного редактора газеты "Ведомости" – Дмитрий Симаков, Борис Сафронов, Филипп Стеркин, Кирилл Харатьян и Александр Губский – уходят из издания в знак протеста против решения владельцев издания сделать главным редактором Андрея Шмарова. Все эти замы работали в издании порядка 15 лет. Также уходит и и.о. шеф-редактора сайта Александра Чунова, говорится в сообщении на сайте газеты.

Напомним, сегодня стало известно, что совет директоров "Бизнес ньюс медиа" (издатель "Ведомостей") утвердил Андрея Шмарова в должности главного редактора. До этого несколько месяцев он был исполняющим обязанности главреда, у него возник конфликт с редакцией. Редакция предлагала свою кандидатуру на пост главреда – главу партнерских проектов издания Анфису Воронину.

Новый владелец издания, уральский медиа-менеджер Иван Еремин заявил, что его голос был решающим при принятии решения о новом редакторе.

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Все замы главного редактора "Ведомостей" уходят из газеты в знак протеста

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Теги: ведомости, андрей шмаров, главный редактор, увольнение, иван еремин



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