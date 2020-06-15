Свердловские отели не будут наказаны за заселение не супружеских пар в один номер

Роспотребнадзор Свердловской области не будет применять меры в отношении региональных отелей, сотрудники которых допустили заселение в один номер людей, не связанных семейными узами. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного Роспотребнадзора, решение ведомства носит исключительно рекомендательный характер и не является указом, обязательным к исполнению.

"Это рекомендация, а не какие-то нормы и требования, то есть проверять их исполнение никто не будет. Соблюдение рекомендаций - исключительно в компетенции самих отельеров. За несоблюдение тех или иных рекомендаций не предусмотрена никакая административная ответственность", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что согласно рекомендациям Роспотребнадзора, отечественным отельерам желательно селить в одном номере только людей, связанных семейными отношениями. Если в одном номере окажутся чужие друг другу люди, то от отеля могут потребовать объяснений.