Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге перенесен на неопределенный срок

Оргкомитет Ural Music Night объявил о переносе фестиваля в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU организаторы, эпидемиологическая обстановка в городе не позволяет провести Уральскую Ночь Музыки в запланированный день – 26 июня. Команда фестиваля уже начала работу с музыкантами, площадками, техниками и другими специалистами по переносу мероприятия.

Новая примерная дата Ural Music Night пока не сообщается. Однако организаторы надеются, что событие удастся провести в этом году.

Напомним, активная подготовка к фестивалю продолжалась, несмотря на неопределенность из-за ситуации с коронавирусом. 26 июня в Екатеринбурге были готовы выступить 25 хедлайнеров и почти 1,5 тысячи молодых групп.