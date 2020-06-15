20 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
Ural Music Night (2016) | Фото: obltv.ru

Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге перенесен на неопределенный срок

Оргкомитет Ural Music Night объявил о переносе фестиваля в Екатеринбурге.
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Как сообщили Накануне.RU организаторы, эпидемиологическая обстановка в городе не позволяет провести Уральскую Ночь Музыки в запланированный день – 26 июня. Команда фестиваля уже начала работу с музыкантами, площадками, техниками и другими специалистами по переносу мероприятия.

Новая примерная дата Ural Music Night пока не сообщается. Однако организаторы надеются, что событие удастся провести в этом году.

Напомним, активная подготовка к фестивалю продолжалась, несмотря на неопределенность из-за ситуации с коронавирусом. 26 июня в Екатеринбурге были готовы выступить 25 хедлайнеров и почти 1,5 тысячи молодых групп.

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Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге перенесен на неопределенный срок

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Теги: Ural Music Night, фестиваль, перенос, Екатеринбург



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Ранее 03.09.2020 10:23 Мск Главной звездой фестиваля Ural Music Night станет Елка: певица подтвердила участие
Ранее 02.09.2020 07:56 Мск Фестиваль Ural Music Night в Екатеринбурге запланирован на 18 сентября
Ранее 27.08.2020 16:32 Мск Вопрос о проведении фестиваля Ural Music Night пока остается открытым

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