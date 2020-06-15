Кремль с "абсолютным пониманием" относится к отмене парадов Победы в регионах

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле с абсолютным пониманием относятся к отмене парадов в регионах из-за коронавируса.

По словам Пескова, это прерогатива руководителей регионов, "на местах" виднее, как обстоят дела.

"Это те самые особые полномочия, которыми они были наделены на фоне эпидемиологической опасности", - цитирует RT представителя Кремля.

Как сообщалось, Якутск стал еще одной столицей российского региона, где 24 июня не будет проводиться парад Победы. Местные власти приняли такое решение в связи с продлением до 21 июня режима самоизоляции в республике.

Также от проведения парадов из-за эпидемиологической обстановки отказались в Пензе, Перми, Ярославле, Пскове, Саранске, Оренбурге, Нижнем Тагиле, Петропавловске-Камчатском, Челябинске и других городах.

В Кремле также поддержали призыву мэр Москвы Сергея Собянина к москвичам не ходить на парад Победы, а посмотреть его по телевидению. Песков отметил, что так можно "увидеть парад во всех его нюансах", так как над организацией трансляции работает огромная команда специалистов.