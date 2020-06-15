В Прикамье предпринимателей и НКО, пострадавшие от коронавируса, освободят от уплаты налогов

В Пермском крае предпринимателей и некоммерческие организации, пострадавшие от коронавируса, освободят от уплаты налогов за второй квартал текущего года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

По информации УФНС России по Прикамью, для малого и среднего бизнеса и НКО отменят налог на прибыль организаций в части авансовых платежей, налоги по упрощенной системе налогообложения, единый налог на вмененный доход, водный налог, торговый сбор, акцизы и налог на добычу полезных ископаемых, а также налог по патентной системе налогообложения. От налога на доходы физических лиц также освобождены ИП края. Кроме того, для аграриев региона отменен единый сельскохозяйственный налог в части авансового платежа за все первое полугодие 2020 года.

Кроме того, за период с 1 апреля по 30 июня будет предоставлено освобождение от уплаты налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов – для объектов, которые используются в работе, а также налога на имущество физлиц при использовании недвижимости в предпринимательской деятельности.

При этом размер страховых взносов для компаний и некоммерческих организаций за апрель, май и июнь 2020 года составляет 0%.