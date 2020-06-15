В Прикамье предпринимателей и НКО, пострадавшие от коронавируса, освободят от уплаты налогов

20 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Экономика Приволжский ФО Пермский край
(2006) | Фото: Накануне.ru

В Прикамье предпринимателей и НКО, пострадавшие от коронавируса, освободят от уплаты налогов

В Пермском крае предпринимателей и некоммерческие организации, пострадавшие от коронавируса, освободят от уплаты налогов за второй квартал текущего года, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого правительства.

По информации УФНС России по Прикамью, для малого и среднего бизнеса и НКО отменят налог на прибыль организаций в части авансовых платежей, налоги по упрощенной системе налогообложения, единый налог на вмененный доход, водный налог, торговый сбор, акцизы и налог на добычу полезных ископаемых, а также налог по патентной системе налогообложения. От налога на доходы физических лиц также освобождены ИП края. Кроме того, для аграриев региона отменен единый сельскохозяйственный налог в части авансового платежа за все первое полугодие 2020 года.

Кроме того, за период с 1 апреля по 30 июня будет предоставлено освобождение от уплаты налога на имущество организаций, транспортного и земельного налогов – для объектов, которые используются в работе, а также налога на имущество физлиц при использовании недвижимости в предпринимательской деятельности.

При этом размер страховых взносов для компаний и некоммерческих организаций за апрель, май и июнь 2020 года составляет 0%.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Прикамье предпринимателей и НКО, пострадавшие от коронавируса, освободят от уплаты налогов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: бизнес, поддержка, коронавирус, НКО



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети