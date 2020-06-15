Свердловские общественные организации договорились о работе на "конституционном" голосовании в условиях COVID-19

Председатель Общественной палаты Свердловской области Александр Левин подписал соглашения с общественными организациями и региональными отделениями политических партий по участию в общественном наблюдении при подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.

К договоренностям присоединились руководитель Свердловской областной организации Российского Союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко, руководитель областной организации "Ассоциация средних медицинских работников Свердловской области" Ирина Левина, руководитель Свердловского областного отделения ВОО "Русское географическое общество" Светлана Минюрова, региональный координатор Ассоциации "Независимый общественный мониторинг" Даниил Быков и другие.

"Соблюдение тех требований, которые прописаны в рекомендациях, позволит обеспечить безопасность наших избирателей", - отметил заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Илья Власов.

В соглашениях прописаны все рекомендации по обеспечению безопасности как на избирательных участках области, так и при проведении голосования на дому.

Как сообщил председатель Избирательной комиссии Свердловской области Владимир Русинов, уже 2,5 тыс. комиссий в регионе готовы приступить к работе. Федеральными органами власти было выделено достаточно средств на приобретение СИЗ: масок, перчаток, санитайзеров. Сегодня в регион также были доставлены аппараты для бесконтактного измерения температуры, которые будут установлены на каждом из избирательных пунктов региона.

"Наш слоган проведения голосования: "Голосовать легко и безопасно", - сообщил Владимир Русинов.

Александр Левин отметил, что важна и безопасность наблюдателей. "Мы сделаем все возможное, чтобы ни один из наблюдателей не был подвержен риску заражения как в день голосования, так и в течение шести дней до дня голосования", - сказал он.

Ранее губернатор Евгений Куйвашев провел встречу, посвященную предстоящему голосованию, с уполномоченным по правам человека в Свердловской области, членом рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Основной закон Татьяной Мерзляковой. "Общество ждет голосования по поправкам в основной закон Российской Федерации. Нельзя отодвигать голосование далее, чем за летний период. Даже те, кто сильно критиковал идею внесения изменений в Конституцию, сейчас видят, что эпидемия коронавируса и экономические последствия от нее указали россиянам на то, чего сегодня не хватает государственному устройству страны", - сказала омбудсмен.

Напомним, голосование в Свердловской области пройдет с 25 июня по 1 июля включительно. В связи с эпидемиологической обстановкой выбрано несколько способов голосования: традиционный - на участке, на дому и через сервис "мобильный избиратель". Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, в помещении избирательного участка одновременно смогут находиться не более 8-12 голосующих. При этом на Среднем Урале будут организованы 2 тыс. 491 постоянная избирательная комиссия и 41 временная для 3 млн 330 тыс. 762 участников плебисцита. Для голосования бесконтактным методом необходимо подать заявку в избирательную комиссию. Ну, а сервис "мобильный избиратель" могут использовать жители Свердловской области, неспособные проголосовать по месту жительства из-за пребывания в другом населенном пункте.