Эммануэль Макрон не приедет в Москву на парад Победы 24 июня

Французский президент Эммануэль Макрон не планирует визит в Москву 24 июня и не получал соответствующего приглашения, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Читайте также: Лукашенко приедет на парад Победы в Москву

Издание обращает внимание на то, что в конце мая директор первого европейского департамента МИДа Алексей Парамонов говорил, что власти России направят президенту Франции приглашение на парад по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В августе 2019 года помощник президента России Юрий Ушаков говорил, что приглашение на парад Победы приняли 17 лидеров других стран, в том числе и Макрон. В сентябре того же года министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан подтвердил предстоящий приезд Макрона, а в марте 2020 года посол Франции в России Пьер Леви сделал это еще раз.

На совещании совета безопасности РФ 11 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что 12 глав государств подтвердили свое участие в параде Победы в Москве 24 июня. В основном это представители стран СНГ.

Ранее стало известно, что на парад Победы не приедет премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Что касается Владимира Зеленского, то его не стали приглашать.