Свердловская область и Армения разработают "дорожную карту" экономических проектов

По итогам очередной серии переговоров в рамках интернет-визита Свердловской области в Армению стороны выразили намерение разработать "дорожную карту" совместных экономических проектов. Об этом Накануне.RU сообщили в областном департаменте информационной политики.

Договоренности достигнуты в ходе переговоров заместителя министра промышленности и науки региона Натальи Мартыновой и заместителя министра территориального управления и инфраструктуры республики Ваче Тертеряном. Кроме этого, уральские производители получили приглашение участвовать в тендерах в рамках реализации госпрограмм Армении – по модернизации энергетики, водного хозяйства, строительству дорог. Перечень конкурсных мероприятий и контактов поступит в министерство международных и внешнеэкономических связей Свердловской области.

Также в рамках переговоров состоялась презентация компетенций ряда промышленных предприятий Среднего Урала, которые рассматривают рынок Армении как один из приоритетных или уже работают в республике и планируют расширить там свое присутствие. Тертерян поблагодарил Свердловскую область за инициативу провести подобные переговоры.

По словам Натальи Мартыновой, в настоящее время порядка 200 промышленных предприятий региона готовы сотрудничать с Арменией. Среди приоритетных направлений она назвала сферу энергетики, в том числе модернизацию республиканских ГРЭС И ТЭЦ, дорожного строительства, транспортно-логистических услуг, коммунальную сферу, водоподготовку и медицину.

В итоге армянская сторона приняла предложение. Следующая серия бизнес-диалога, включая биржу контактов, пройдет в режиме онлайн в ближайшие недели, к ее участию можно зарегистрироваться на сайте Made in Ural.

Стоит отметить, что в настоящее время Свердловская область поставляет в Армению металлы и изделия из них – доля составляет 40%. Доля машиностроительной продукции составляет 24%, в том числе механическое, электрическое оборудование, а также наземный транспорт, химическая продукция, древесина и продовольствие.