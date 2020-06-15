20 Сентября 2020
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Лаборатория, где будут проводиться проверка на коронавирус в Екатеринбурге (2020) | Фото: Накануне.RU

Глава ЗАТО Озерск завершил самоизоляцию

Глава ЗАТО Озерск Евгений Щербаков завершил самоизоляцию и вышел на работу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

"С сегодняшнего дня он приступил к работе в своем кабинете. Утро понедельника началось с традиционного совещания с руководителями подразделений в режиме видеоконференции. В течение дня Евгений Щербаков примет участие в акции "Сад памяти" и совершит объезд по городу", - рассказали в пресс-службе ЗАТО.

Напомним, Щербаков ушел на самоизоляцию после того, как у одного из членов его семьи подтвердился коронавирус. Однако продолжил работать удаленно.

Он провел на самоизоляции две недели. Тесты на коронавирус показали отрицательный результат.

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Глава ЗАТО Озерск завершил самоизоляцию

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Теги: Евгений Щербаков, ЗАТО, коронавирус, карантин,



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