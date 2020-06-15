Глава ЗАТО Озерск завершил самоизоляцию

Глава ЗАТО Озерск Евгений Щербаков завершил самоизоляцию и вышел на работу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

"С сегодняшнего дня он приступил к работе в своем кабинете. Утро понедельника началось с традиционного совещания с руководителями подразделений в режиме видеоконференции. В течение дня Евгений Щербаков примет участие в акции "Сад памяти" и совершит объезд по городу", - рассказали в пресс-службе ЗАТО.

Напомним, Щербаков ушел на самоизоляцию после того, как у одного из членов его семьи подтвердился коронавирус. Однако продолжил работать удаленно.

Он провел на самоизоляции две недели. Тесты на коронавирус показали отрицательный результат.