20 Сентября 2020
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Происшествия Северо-Западный ФО В России
Патрульный корабль &quot;Иван Папанин&quot; (2020) | Фото: sudostroenie.info/Александр Полунин

Хлопок газа произошел на строящемся для ВМФ корабле "Иван Папанин"

Следователи начали проверку после хлопка газа на строящемся корабле на "Адмиралтейских верфях" в Петербурге.

Как сообщили Накануне.RU в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ, устанавливаются причины инцидента и количество пострадавших.

По данным СМИ, инцидент произошел на ледоколе "Иван Папанин", пострадали три человека, два из них находятся в тяжелом состоянии.

Экипажа на корабле нет, он находится в ведении завода, ВМФ его планируют передать в 2023 году.

В сентябре 2018 года на территории АО "Адмиралтейские верфи" загорелся строящийся дизель-электрический ледокол "Виктор Черномырдин". Во время работ в помещении котельного отделения случилось возгорание, которое переросло в пожар, охвативший площадь судна около 300 кв.м. Ущерб превысил 1,5 млн руб.

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Хлопок газа произошел на строящемся для ВМФ корабле "Иван Папанин"

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Теги: иван папанин, хлопок газа, адмиралтейские верфи



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