В Челябинске подросток получил условный срок за разбойное нападение на таксиста

В Челябинске 15-летнего подростка приговорили к 4,5 годам лишения свободы условно за разбойное нападение на водителя такси, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Инцидент произошел 28 ноября прошлого года. Подросток вызвал такси для поездки из Челябинска в Коркино. Он поехал на заднем сиденье такси. Когда они приехали на место, осужденный накинул шнурок от своего ботинка на шею потерпевшего.

Водитель смог оказать сопротивление. Он сорвал шнурок с шеи и выбежал из машины. После этого подросток угнал автомобиль. Его задержали сотрудники ДПС в Челябинске.