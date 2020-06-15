20 Сентября 2020
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Итоги года Урала и Сибири-2017, Иван Еремин (2018) | Фото: Накануне.RU

Главным редактором "Ведомостей" останется Андрей Шмаров

Совет директоров компании "Бизнес ньюс медиа" рекомендовал гендиректору назначить главным редактором "Ведомостей" (БНМ издает эту газету – прим. ред.) Андрея Шмарова, который последние несколько месяцев был ио главреда. Как сообщают сами "Ведомости", решающий голос был за новым владельцем издания, уральским медиа-менеджером Иваном Ереминым. Редакция, у которой конфликт со Шмаровым, предлагала свою кандидатуру – главу партнерских проектов издания Анфису Воронину.

"Обе кандидатуры совет директоров рассматривал очень серьезно и с большим вниманием, — сообщил Еремин. — За Воронину проголосовало два из шести членов совета, за Андрея Шмарова — три. Согласно закону и уставу БНМ, я как председатель совета директоров воспользовался правом решающего голоса".

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Главным редактором "Ведомостей" останется Андрей Шмаров

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Теги: андрей шмаров, главный редактор, ведомости, иван еремин



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