На Ямале направлено на новое рассмотрение дело бизнесмена, оправданного по делу о гибели ребёнка

На Ямале направлено на новое рассмотрение дело директора "Компании Иванова", который был наказан исправительными работами за смерть ребёнка в Надыме, а потом оправдан в этом преступлении, сообщили Накануне.RU в прокуратуре округа.

Напомним, трагедия случилась 30 апреля 2017 г. Маленький ямалец в компании своего друга решил погулять по пустому ангару "Надымского завода крупнопанельного домостроения". Мальчики забрались на карниз и шли вдоль стены, когда шедший впереди поскользнулся и упал вниз с высоты в 8 м. Его товарищ вызвал "скорую", но приехавшие медики смогли лишь констатировать смерть ребенка. После трагедии местные жители сами перекрыли доступ на завод. В рамках расследования выяснилось, что ангаром, где разыгралась трагедия, владеет "Компания Иванова" из Кургана. Ее директор сознательно не обезопасил помещение. Суд оценил действия виновника смерти мальчика – директора "Компании Иванова" – в полтора года исправительных работ.

Не согласившись с обвинительным приговором, сторона защиты обжаловала его. Вышестоящий суд отменил решение коллег, а собственник здания оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. На заседании не было установлено прямой причинно-следственной связи между бездействием директора и смертью подростка. По мнению суда, наличие свободного доступа посторонних лиц к зданию являлось лишь условием, способствовавшим развитию критической ситуации, при которой ребенок сам совершил действия, угрожавшие его жизни.

Прокуратура Ямала и потерпевшая по делу (мать ребенка) обжаловали оправдательный приговор в судебную коллегию по уголовным делам Седьмого кассационного суда общей юрисдикции Челябинска. Решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение. При этом суд указал, что собственник неэксплуатируемого здания был единственным, кто обязан был обеспечить его безопасность для посторонних.