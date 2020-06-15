Жителю Екатеринбурга, публично избившему 7-месячного сына, грозит до 3 лет колонии

В Екатеринбурге после жестокого обращения отца со своим маленьким сыном возбуждено уголовное дело.

Напомним, все случилось вечером 13 июня во дворе одного из домов по улице 8 Марта: пьяный мужчина, пытаясь успокоить своего 7-месячного ребенка, который плакал в коляске, на глазах у других людей нанес тому несколько ударов рукой. В результате мальчик выпал из коляски.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, впоследствии пострадавший ребенок был доставлен в больницу для оказания необходимой помощи. Сейчас его жизни и здоровью ничто не угрожает.

Против отца возбуждено дело по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенное с жестоким обращением). Ему грозит до трех лет лишения свободы. В настоящее время проводится расследование.