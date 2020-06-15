20 Сентября 2020
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Конституция РФ Свердловская область
Выборы в Ноябрьске (2019) | Фото: Накануне.RU

Членов участковых избирательных комиссий в Свердловской области проверят на коронавирус выборочно

Членов участковых избирательных комиссий Свердловской области, которые планируют работать на голосовании по поправкам в Конституцию, будут тестировать на коронавирус выборочно. Проверку пройдут сотрудники избиркомов, которые попадают под категории повышенной опасности по возрасту и хроническим заболеваниям.

Как передает корреспондент Накануне.RU, такое решение объясняется нежеланием некоторых членов УИК проходить тестирование, а также тем, что область вышла на "плато" по заболеваемости.

"Однако для нас безопасность наблюдателей, избирателей - самое главное", - заявил на сегодняшней пресс-конференции председатель областной Общественной палаты Александр Левин.

По его словам, вопрос имеет исключительно технический характер, "поскольку тестирование огромного количества членов избирательных комиссий и наблюдателей тяжело провести с технической точки зрения".

Напомним, голосование в Свердловской области пройдет с 25 июня по 1 июля включительно. В связи с эпидемиологической обстановкой выбрано несколько способов голосования: традиционный - на участке, на дому и через сервис "мобильный избиратель".

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Членов участковых избирательных комиссий в Свердловской области проверят на коронавирус выборочно

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Теги: уик, коронавирус, александр левин



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