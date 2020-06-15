Историк Олег Соколов внезапно отказался от услуг своего адвоката и потребовал нового

Историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, внезапно отказался от услуг своего адвоката.

На очередном заседании суда, который до сих пор не приступил к рассмотрению дела по существу, экс-доцент СПбГУ после оглашения обвинения внезапно заявил, что отказывается от услуг своего текущего адвоката Почуева и хочет заключить соглашение с адвокатом Лукьяновым. Отвечать на вопрос о том, признает ли он себя виновным, Соколов по такому поводу оставил без ответа.

Отметим, что на прошлое заседание Лукьянов приходил и рассмотрение дела, собственно, было отложено из-за него – новый защитник захотел осмотреть вещественные доказательства и заключить с Соколовым соглашение. Но буквально на следующий день адвокат направил в суд заявление о том, что соглашение с Соколовым не достигнуто после длительных переговоров. "Вы понимаете, что соглашение должно заключаться по обоюдному согласию?" – спросила судья на заседании 15 июня. Соколов с уверенностью заявил, что убедит Лукьянова стать своим защитником. Более того, обвиняемый сказал, что так внезапно отказался от услуг Почуева именно по инструкции Лукьянова.

Олег Соколов на суде. Фото: объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Прокурор и адвокат пострадавших согласились отложить рассмотрение дела (следующее заседание назначено на 22 июня), но предложили пригласить защитника по назначению, чтобы Соколов уже не мог внезапно прервать рассмотрение дела, отказавшись от адвоката.

Примечательно, что Почуев на заседании суда заявил, что для него такое решение подопечного является полной неожиданностью.

Почуев, кстати, ходатайствовал о закрытии процесса от видеотрансляции, поскольку качество таковой оставляет желать лучшего (это действительно так). В свою очередь, адвокат родителей убитой аспирантки попросил рассматривать дело без них – они живут в Краснодарском крае, не могут приехать, да и не хотят видеть Соколова. В качестве свидетелей по делу не проходят. Соколов возразил, что на их присутствии не настаивает, но настаивает на допросе: "К ним будут очень важные вопросы".

Соколова обвиняют по двум статьям: ч.1 ст.105 УК РФ (убийство) и ч.1 ст.222 УК РФ (незаконный оборот и хранение оружия). По версии следствия (и согласно признательным показаниям самого историка), он убил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой у него были отношения. Тело девушки Соколов расчленил и пытался утопить в реке Мойке.

В конце марта суд продлил Соколову меру пресечения в виде ареста до сентября (на полгода). Тогда заседание суда проходило с использованием ВКС, подсудимый находился в СИЗО в Москве – там ему проводили психиатрическую экспертизу.