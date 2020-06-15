На Среднем Урале обеспечат возможность голосования по Конституции в коронавирусных больницах

Прорабатывается механизм голосования по поправкам в Конституцию для больных коронавирусом свердловчан. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом заявил заместитель руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области Илья Власов.

"На сегодняшний день прорабатывается технология голосования для людей с диагнозом "коронавирус", находящихся на лечении. Главному санитарному врачу региона направлено предложение по разработке такой технологии", - отметил он.

Решение обещают найти к дате голосования.

Напомним, голосование в Свердловской области пройдет с 25 июня по 1 июля включительно. В связи с эпидемиологической обстановкой выбрано несколько способов голосования: традиционный - на участке, на дому и через сервис "мобильный избиратель". Всего предусмотрено 206 поправок, основных поправок 22. При этом останутся нетронутыми 1, 2 и 9 главы Конституции, связанные с правами человека. Сохранен и конституционный язык преамбулы.