МИД России объявил двух чешских дипломатов персонами нон грата

Двое сотрудников посольства Чехии в России объявлены персонами нон грата, сообщает МИД РФ.

На официальном сайте ведомства отмечается, что решение принято "в связи с объявлением 5 июня двух сотрудников посольства России в Чехии "персонами нон-грата" на основании абсурдных и бездоказательных обвинений".

Сегодня посла Чехии вызвали в МИД России из-за дипломатического скандала. Ему сообщили, что мера "является зеркальной в ответ на провокационную акцию официальной Праги, которая была предпринята без каких-либо на то оснований, что признают сами чешские власти".

Ранее чешское издание Respekt со ссылкой на источники в спецслужбах сообщило, что в Прагу прибыл человек с российским дипломатическим паспортом, который привез в чемодане яд рицин. Якобы он собирался отравить чиновников, причастных к сносу памятника маршалу Коневу в Праге.

12 июня стало известно, что дело о "ввозе в Чехию яда" закрыто. Как заявили в Праге, информация о попытке провоза яда не подтвердилась.