20 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
подстанция электричество электростанция (2013) | Фото:

Свердловские энергетики внедрили устройства телемеханики на подстанции, питающей Большой Исток

Энергетики "Свердловэнерго" оснастили подстанцию "Монтажная", отвечающую за электроснабжение Большого Истока, современными устройствами телемеханики. Цифровой контроль сделает более надежным подачу электричества в дома 15 тысяч свердловчан.

Устройства телемеханики служат для контроля и управления работой крупных питающих центров. На оборудовании подстанции ставятся специальные преобразователи, которые считывают информацию о работе функциональных систем, загрузкам присоединений, работе устройств релейной защиты. Далее по цифровым каналам связи эта информация передается в диспетчерские службы и используется диспетчерами. Если штатная работа объекта нарушена диспетчер в кратчайшие сроки может провести необходимые переключения посредством телеуправления или принять решение о направлении на подстанцию оперативно-выездной бригады.

Новая система телемеханики имеет более высокий класс точности и больший уровень совместимости с цифровыми устройствами, передающими полученные данные через современные каналы связи. Таким образом, повышается надежность системы сбора информации, точность передаваемых сигналов и управляющих воздействий на оборудование подстанции. Еще одним преимуществом является компактное модульное исполнение, объединяющее комплекс устройств телесигнализации, телеизмерения и телеуправления. Это позволяет оптимизировать работы по техническому обслуживанию оборудования и при необходимости его дальнейшей модернизации.

Надо отметить, телемеханизация подстанций является одним из важных направлений стратегии цифровой трансформации отечественного электросетевого комплекса. 

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Свердловские энергетики внедрили устройства телемеханики на подстанции, питающей Большой Исток

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Теги: россети-урал, подстанция, телемеханика



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