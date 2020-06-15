Свердловские энергетики внедрили устройства телемеханики на подстанции, питающей Большой Исток

Энергетики "Свердловэнерго" оснастили подстанцию "Монтажная", отвечающую за электроснабжение Большого Истока, современными устройствами телемеханики. Цифровой контроль сделает более надежным подачу электричества в дома 15 тысяч свердловчан.

Устройства телемеханики служат для контроля и управления работой крупных питающих центров. На оборудовании подстанции ставятся специальные преобразователи, которые считывают информацию о работе функциональных систем, загрузкам присоединений, работе устройств релейной защиты. Далее по цифровым каналам связи эта информация передается в диспетчерские службы и используется диспетчерами. Если штатная работа объекта нарушена диспетчер в кратчайшие сроки может провести необходимые переключения посредством телеуправления или принять решение о направлении на подстанцию оперативно-выездной бригады.

Новая система телемеханики имеет более высокий класс точности и больший уровень совместимости с цифровыми устройствами, передающими полученные данные через современные каналы связи. Таким образом, повышается надежность системы сбора информации, точность передаваемых сигналов и управляющих воздействий на оборудование подстанции. Еще одним преимуществом является компактное модульное исполнение, объединяющее комплекс устройств телесигнализации, телеизмерения и телеуправления. Это позволяет оптимизировать работы по техническому обслуживанию оборудования и при необходимости его дальнейшей модернизации.

Надо отметить, телемеханизация подстанций является одним из важных направлений стратегии цифровой трансформации отечественного электросетевого комплекса.