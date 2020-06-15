20 Сентября 2020
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официант ресторан счет заказ кафе общепит (2019) | Фото:Pixabay

В Москве кафе и ресторанам разрешили открыть летние веранды

Мэр Москвы Сергей Собянин на своем официальном сайте объявил, что за неделю после отмены режима самоизоляции заболеваемость коронавирусом в столице снизилась.

По его словам, удалось избежать даже "некритичного роста заболеваемости".

Мэр пояснил, что это дает возможность перейти к следующему этапу отмены ограничений.

Так, с 16 июня общепиту разрешено открыть летние веранды. Кроме того, возобновляют работу библиотеки, риэлторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые агентства.

Также с завтрашнего дня начинают работать музеи, выставочные залы и зоопарки. Разрешается посещать спортивные мероприятия, но пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%.

Снимаются ограничения на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.

Напомним, накануне Собянин заявил, что ограничения по свободному посещению спортивных и массовых мероприятий могут быть сняты уже в июле. По его словам, речь также идет об открытии кинотеатров и театров. Он отметил, что надо смотреть исходя из эпидемиологической ситуации, как она будет развиваться.

Также мэр говорил, что Москве понадобится около двух месяцев для полного выхода из ограничений.

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В Москве кафе и ресторанам разрешили открыть летние веранды

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Теги: москва, сергей собянин, коронавирус, летние веранды



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