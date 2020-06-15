Энергообъекты "Мегионнефтегаза" взяли под оперативный цифровой контроль

В "Славнефть-Мегионнефтегазе" создан уникальный высокотехнологичный энергетический ситуационный центр. Это позволит повысить надежность энергосистемы и операционную эффективность.

Как сообщили Накануне.RU в компании, проект по цифровизации системы управления и контроля в сфере энергоснабжения нефтепромыслов реализован на базе дочернего предприятия "МегионЭнергоНефть". В ситуационный центр стекается информация со всех электроустановок, подстанций и других энергообъектов "Мегионнефтегаза". Все данные в режиме реального времени отображаются на ультрасовременной бесшовной видеостене, состоящей из 21 профессионального дисплея. Специалисты центра могут в круглосуточном режиме дистанционно управлять электроустановками, оперативно получать и анализировать сведения о срабатывании аварийной сигнализации и др. и при необходимости быстро реагировать на изменение ситуации.

Цифровая трансформация, как отметил генеральный директор "Славнефть-Мегионнефтегаза" Михаил Черевко, охватывает все сферы деятельности предприятия. "Широкое применение цифровых инструментов и повышение надежности информационных систем – составные части масштабного стратегического проекта "Актив будущего", который позволит компании перейти на более высокую ступень и добиться максимальной операционной эффективности", – подчеркнул он.