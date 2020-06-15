20 Сентября 2020
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рмк, карабашмедь, здание, производство (2020) | Фото: Департамент информационной политики и связей с общественностью РМК

АО "Карабашмедь" (входит в "РМК") на треть увеличит мощности по переработке вторсырья

На АО «Карабашмедь» (Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») реализуют новый проект, который позволит на треть повысить производительность обогатительной фабрики, которая специализируется на переработке шлака металлургического производства с получением медного концентрата и строительного песка, передает корреспондент Накануне.RU.

После модернизации обогатительная фабрика предприятия сможет перерабатывать на 200 тысяч тонн шлака больше, а общая проектная производительность составит 800 тысяч тонн шлака в год. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики и связей с общественностью АО "Русская медная компания", проект реализуется в связи с планами по увеличению мощности металлургического цеха завода до 230 тысяч тонн черновой меди в год.

рмк, карабашмедь, здание, производство(2020)|Фото: Департамент информационной политики и связей с общественностью РМК

Проект по увеличению производительности металлургического цеха завода «Карабашмедь» до 230 тысяч тонн черновой меди в год стартовал в 2019 году. В рамках него планируется смонтировать дополнительный четвертый конвертер и построить новый участок выплавки медных анодов мощностью 265 тысяч тонн анодов в год. Бюджет проекта оценивается в 7,6 млрд рублей, по состоянию на 31 мая 2020 года освоено 2,824 млрд рублей. Первые аноды «Карабашмедь» планирует выпустить в 2021 году. Завод «Карабашмедь» будет поставлять медные аноды для получения катодной меди на Кыштымский медеэлектролитный завод (АО «КМЭЗ», Челябинская область, входит в Группу РМК).

Особо отметим, что инвестиции в модернизацию обогатительной фабрики АО «Карабашмедь» превысят 750 млн рублей.

рмк, карабашмедь, здание, производство, фабрика, завод, оборудование промышленное(2020)|Фото: Департамент информационной политики и связей с общественностью РМК

Генеральный директор АО «Карабашмедь» Андрей Ханжин особо отмечает экологический аспект проекта: «Добиться такой производительности было одной из первостепенных экологических задач предприятия. С ростом металлургического производства будет образовываться дополнительный объем шлака, который необходимо будет перерабатывать на обогатительной фабрике. За счет вовлечения шлака во вторичный оборот мы сможем сократить объем размещения отходов производства».

рмк, карабашмедь, здание, производство(2020)|Фото: Департамент информационной политики и связей с общественностью РМК

В рамках проекта в главном корпусе фабрики увеличится фронт флотации за счет установки дополнительных флотомашин, а в дробильном отделении установят еще одну дробилку большей производительности. Кроме того, будет построено дополнительное здание, в котором разместят оборудование для фильтрации песков и измельчения третьей стадии для получения сырья более высокого класса измельчения. Для фильтрации песков в новом здании также смонтируют два дисковых вакуумных фильтра.
Реконструкцию обогатительной фабрики АО «Карабашмедь» планируют завершить во втором полугодии 2022 года.

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АО "Карабашмедь" (входит в "РМК") на треть увеличит мощности по переработке вторсырья

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Теги: рмк, карабашмедь, аноды, шлак, строительный песок, черновая медь, обогатительная фабрика



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