АО "Карабашмедь" (входит в "РМК") на треть увеличит мощности по переработке вторсырья

На АО «Карабашмедь» (Челябинская область, входит в Группу «Русская медная компания») реализуют новый проект, который позволит на треть повысить производительность обогатительной фабрики, которая специализируется на переработке шлака металлургического производства с получением медного концентрата и строительного песка, передает корреспондент Накануне.RU.

После модернизации обогатительная фабрика предприятия сможет перерабатывать на 200 тысяч тонн шлака больше, а общая проектная производительность составит 800 тысяч тонн шлака в год. Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики и связей с общественностью АО "Русская медная компания", проект реализуется в связи с планами по увеличению мощности металлургического цеха завода до 230 тысяч тонн черновой меди в год.

Проект по увеличению производительности металлургического цеха завода «Карабашмедь» до 230 тысяч тонн черновой меди в год стартовал в 2019 году. В рамках него планируется смонтировать дополнительный четвертый конвертер и построить новый участок выплавки медных анодов мощностью 265 тысяч тонн анодов в год. Бюджет проекта оценивается в 7,6 млрд рублей, по состоянию на 31 мая 2020 года освоено 2,824 млрд рублей. Первые аноды «Карабашмедь» планирует выпустить в 2021 году. Завод «Карабашмедь» будет поставлять медные аноды для получения катодной меди на Кыштымский медеэлектролитный завод (АО «КМЭЗ», Челябинская область, входит в Группу РМК).

Особо отметим, что инвестиции в модернизацию обогатительной фабрики АО «Карабашмедь» превысят 750 млн рублей.

Генеральный директор АО «Карабашмедь» Андрей Ханжин особо отмечает экологический аспект проекта: «Добиться такой производительности было одной из первостепенных экологических задач предприятия. С ростом металлургического производства будет образовываться дополнительный объем шлака, который необходимо будет перерабатывать на обогатительной фабрике. За счет вовлечения шлака во вторичный оборот мы сможем сократить объем размещения отходов производства».

В рамках проекта в главном корпусе фабрики увеличится фронт флотации за счет установки дополнительных флотомашин, а в дробильном отделении установят еще одну дробилку большей производительности. Кроме того, будет построено дополнительное здание, в котором разместят оборудование для фильтрации песков и измельчения третьей стадии для получения сырья более высокого класса измельчения. Для фильтрации песков в новом здании также смонтируют два дисковых вакуумных фильтра.

Реконструкцию обогатительной фабрики АО «Карабашмедь» планируют завершить во втором полугодии 2022 года.