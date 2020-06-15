Свердловский губернатор продлил ограничения в регионе до 22 июня

Глава Среднего Урала Евгений Куйвашев подписал указ о продлении ограничительных мер регионе до 22 июня. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом губернатор сообщил в своем Instagram.

Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области было подтверждено 233 новых случая коронавируса.

"Думаю, вы сами понимаете, что пока эпидемиологическая обстановка не позволяет вводить дополнительные послабления режима. Надеюсь, скоро ситуация изменится. Сейчас особенно важно соблюдать масочный режим и остальные санитарные правила и, конечно, заботиться о своем здоровье", - призвал губернатор.

Ранее Евгений Куйвашев не исключал, что Парад Победы в Екатеринбурге, запланированный на 24 июня, могут отменить из-за распространения коронавируса.