Уилан приговорен к 16 годам тюрьмы за шпионаж

Московский городской суд признал Пола Уилана виновным в шпионаже. Гражданин США приговорен к 16 годам колонии строго режима.

Прокурор просил приговорить Уилана к 18 годам колонии.

Вещественные доказательства, в том числе изъятые флэшкарта и документы, будут храниться в деле.

Осужденный назвал приговор политическим, его адвокат сообщил о планах обжаловать приговор, передает "Интерфакс".

Также защитник заявил, что существует возможность обмена его клиента на Виктора Бута или Константина Ярошенко, находящихся в тюрьмах США. По его словам, этот вопрос уже обсуждается.

Напомним, Уилан был задержан 31 декабря 2018 года сотрудниками ФСБ при проведении шпионской акции. Сам он заявил, что приезжал в Москву к другу на свадьбу.

Как выяснилось, у Уилана есть американское гражданство, подданство Великобритании и паспорта Канады и Ирландии. Ранее суд принял решение об аресте обвиняемого.

Сообщалось, что Уилан при задержании имел при себе сведения, содержащие государственную тайну. Во время прошлого визита он договорился о передаче ему списка сотрудников одного из подразделений Минобороны, имеющих отношение к разведывательной деятельности. В отеле "Метрополь" Уилан получил флеш-карту с нужными данными, но был задержан.