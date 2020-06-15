В Екатеринбурге пройдут три тренировки Парада Победы: улицы перекроют

Минувшей ночью в Екатеринбурге прошла первая ночная тренировка пеших расчетов, участвующих в параде по случаю 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В ближайшее время запланированы еще несколько.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской администрации, следующие ночные тренировки пеших парадных расчетов и механизированной колонны военной техники состоятся 16 и 18 июня и начнутся в 22 часа. Последняя тренировка войск Екатеринбургского гарнизона на Площади 1905 года пройдет 20 июня в 10 часов утра. В ней примет участие авиация.

Как добавили в мэрии, автомобилистам необходимо иметь в виду, что на время прохождения военной техники к месту тренировок движение всех видов транспорта будет перекрываться. График перекрытий ранее был опубликован на официальном портале Екатеринбурга.

Напомним, проведение Парада Победы намечено на 24 июня. Однако губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев не исключал, что его могут отменить из-за распространения коронавируса.